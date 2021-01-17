Барри Троц: Мы сами поставили Сорокина в очень тяжелые условия

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал разгромное поражение от «Рейнджерс» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы поставили Сорокина в очень тяжелые условия. Мы сделали это сами, когда Варламов получил травму на разминке. Для меня это неприемлемо, все равно что бегать за защитником на разминке. Парни должны признать, что вратарь - чуть ли не самый важный игрок в вашей команде», - цитирует Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» со счетом 5:0.

В составе «Островитян» дебютировал российский голкипер Илья Сорокин, который заменил соотечественника Семена Варламова, получившего травму на разминке перед матчем. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» отразил 27 бросков из 32.

По два раза Сорокина огорчили нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич.