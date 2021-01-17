Павел Бучневич: Мы забили, заставили «Айлендерс» открыться, а остальное пришло

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился эмоциями после крупной победы над «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Против этой команды важно забить как можно раньше, потому что если вы позволите им забить, они ужесточат защиту, и уже трудно будет забросить им. Нам повезло, что мы забили и заставили их открыться, а остальное пришло», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» со счетом 5:0.

Первой звездой встречи стал голкипер победителей Александр Георгиев, отразивший все 23 броска по своим воротам.

Второй звездой признан Бучневич, набравший 3 (2+1) очка.