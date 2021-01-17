Александр Георгиев: За последние 10 месяцев было проделано много работы

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от своего первого матча в новом сезоне.

Сегодня «Рейнджеры» разгромили «Айлендерс» 5:0.

«За последние десять месяцев было проделано много работы, много времени проведено в тренажерном зале, многое осмысленно, чтобы оставаться в тонусе. Я чувствовал, что хорошо играл в период тренировочного лагеря. Поэтому с уверенностью вышел на лед и показал ту же игру, что и в лагере», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче против «Айлендерс» Георгиев отразил все 23 броска в створ ворот и был признан первой звездой встречи.

Второй и третьей звездой игры стали, соответственно, нападающие Павел Бучневич, набравший 3 (2+1) очка и Артемий Панарин, оформивший дубль.