Артемий Панарин: После прошлого матча в раздевалке «Рейнджерс» были сказаны правильные слова

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что крупное поражение от «Айлендерс» (0:4) в первом матче нового сезона стало для команды хорошим уроком.

Сегодня «Рейнджеры» смогли взять убедительный реванш, разгромив соперника 5:0.

«Правильные слова были сказаны в раздевалке после прошлого матча, это было хорошим уроком для нас. Сегодня мы вышли и полностью поменяли игру. Мы этому очень рады и постараемся продолжать в том же духе», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Добавим, что самыми яркими действующими лицами сегодняшнего матча стали российские легионеры «Рейнджерс».

Первой звездой встречи был признан голкипер победителей Александр Георгиев, отразивший все 23 броска по своим воротам.