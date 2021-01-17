Хартли: Стась готов сыграть с «Автомобилистом», Секач должен вернуться в строй к матчам плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о том, смогут ли сыграть нападающие его команды Андрея Стась и Иржи Секач в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Автомобилиста», который состоится сегодня, 17 января, в 17:00 мск.

– Стась вернулся в состав и будет доступен сегодня. Это отличная новость, так как наше меньшинство немного ослабло в связи с отсутствием Андрея. К сожалению, в команде были серьезные травмы, выбыли одни из ключевых для обороны игроков.

Секач? Он получил некоторые повреждения в игре с «Ак Барсом», но, по словам нашего врача команды, уже чувствует себя лучше. Понятно, что он выбыл на некоторое время, не знаю точно, как долго его не будет, но он должен вернуться к плей-офф, – цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Стася один гол и пять результативных передач в 28 матчах. Что касается Секача, то 28-летний чех набрал 21 (10+11) очков в 34 матчах по системе «гол+пас».

На данный момент «Авангард» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.