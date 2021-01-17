Дэвид Куинн: Надеюсь, после победы над «Айлендерс» «Рейнджерс» пойдут по правильному пути

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн считает, что его команда правильно отреагировала на поражение от «Айлендерс» (0:4) в первом матче нового сезона НХЛ.

Сегодня «Рейнджеры» смогли взять убедительный реванш, разгромив соперника 5:0.

«Был на 100% уверен, что мы не будем выглядеть так же плохо, как в прошлом матче. Должен отдать должное нашим лидерам - Забинежаду, Крайдеру, Панарину…

Никто не был доволен тем, что произошло в прошлом матче. Это был стыдный матч, но все дело в том, как вы реагируете. Надеюсь, после сегодняшней победы мы пойдем по правильному пути», - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что самыми яркими действующими лицами сегодняшнего матча стали российские легионеры «Рейнджерс».