Хет-трик Михайлиса принес «Барысу» домашнюю победу над «Амуром»

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» на своей площадке в столице Казахстана Нур-Султане обыграл «Амур» с результатом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Все три шайбы в составе хозяев забросил Никита Михайлис на 23-й, 28-й (в большинстве) и 49-й минутах, а Роман Старченко стал автором двух результативных передач.

По ходу встречи гости из Хабаровска отыгрались с 0:2, но в итоге не смогли избежать поражения. Авторами голов стали Дмитрий Лугин (на 38-й минуте) и Сергей Терещенко (на 47-й в большинстве). Владимир Бутузов и Юрий Сергиенко набрали по два ассистентских очка.

«Барыс» занимает в Восточной конференции восьмое место, а «Амур» – десятое.

Казахстанский клуб набрал 51 очко в 44 матчах. У хабаровчан – 38 очков после 46 встреч.