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17 января 17:12

«Авангард» в гостях уступил «Автомобилисту», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Екатеринбуржцы победили в четвертом матче кряду в чемпионате.

Хоккеисты «Автомобилиста» дома обыграли «Авангард» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайба забросили Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60). Соперник ответил результативным броском Клима Костина (17).

Екатеринбургский клуб набрал 59 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет на второй строчке с 62 очками.

19 января «Автомобилист» на своей площадке примет СКА, а омская команда отправится в гости к «Трактору».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» (Омск) – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Костин (Найт, Буше), 16:25 - 0:1. Холланд (Арзамасцев), 26:51 - 1:1. Протапович (Холланд, Бочаров), 44:09 - 2:1. Голышев (Дацюк, Арзамасцев), 45:40. Хольцер (Холланд), 59:37 - 4:1 (в пустые ворота).

Вратари: Коварж – Грубец

источник: «Советский спорт»
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