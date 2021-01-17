«Авангард» в гостях уступил «Автомобилисту», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Хоккеисты «Автомобилиста» дома обыграли «Авангард» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайба забросили Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60). Соперник ответил результативным броском Клима Костина (17).

Екатеринбургский клуб набрал 59 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет на второй строчке с 62 очками.

19 января «Автомобилист» на своей площадке примет СКА, а омская команда отправится в гости к «Трактору».

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