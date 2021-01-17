«Нефтехимик» победил рижское «Динамо», Порядин оформил дубль

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Динамо» (Рига) завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе две шайбы забросил Павел Порядин. Еще один гол в активе Булата Шафигуллина. У гостей отличились Андрис Джериньш и Геннадий Столяров.

Таким образом, «Нефтехимик» выиграл второй матч кряду. 19 января команда сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо». Латвийский клуб уступил в пятой игре подряд и в тот же день встретится в гостях с казанским «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Динамо» (Рига) – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)