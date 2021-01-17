«Северсталь» проиграла минскому «Динамо» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Минск завершился в пользу белорусской команды, которая вырвала победу в серии буллитов (2:1 Б).

В их составе отличился Роб Клинкхаммер, а Павел Варфоломеев стал автором решающей шайбы. У хозяев в основное время это сделал Адам Лишка.

Таким образом, белорусский клуб прервал серию из трех поражений. 19 января команда сыграет на выезде против «Сочи», а череповецкий клуб переврал серию из двух побед и в тот же день встретится «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Динамо» (Минск) – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0)