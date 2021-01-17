«Ак Барс» одержал «сухую» победу в домашнем матче против «Торпедо»

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» на своей площадке обыграл «Торпедо» с результатом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Кирилл Петров открыл счет на 44-й минуте, а Патрик Кормье направил шайбу в пустые ворота нижегородцев за 18 секунд до окончания основного времени.

Шведский голкипер казанцев Адам Рейдеборн в шестой раз в сезоне отыграл «на ноль», отразив 31 бросок по своим воротам.

«Ак Барс», первым из всех клубов КХЛ обеспечивший себе участие в плей-офф, продолжает лидировать в регулярном чемпионате Восточной конференции, набрав 74 очка в 47 матчах. Победная серия команды Дмитрия Квартальнгова длится три встречи.

«Торпедо» занимает на «Востоке» седьмое место, имея 54 очка после 48 встреч.