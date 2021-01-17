«Сибирь» по буллитам обыграла в гостях московское «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» на своем льду проиграло новосибирской «Сибири» по итогам серии буллитов после ничьей 3:3 в основное время и овертайме.

Форвард гостей Егор Миловзоров в большинстве открыл счет на девятой минуте. Иван Муров в меньшинстве восстановил равновесие на 11-й, а на 33-й Вадим Шипачев вывел динамовцев вперед.

На 40-й Александр Шаров сделал счет 2:2, а в третьем периоде соперники еще раз обменялись голами. На 48-й минуте команда Владимира Крикунова повела 3:2 после гола Дмитрия Яшкина в большинстве, однако на 59-й Миловзоров оформил дубль и перевел матч в овертайм.

Определять победителя пришлось в серии буллитов, и в итоге два очка заработала «Сибирь». Победный бросок исполнил Микаэль Руохомаа.

Московское «Динамо», набрав 61 очко в 47 встречах, занимает четвертое место в Западной конференции. Ранее команда Крикунова одержала три победы подряд.