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17 января 20:22
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА дома одержал победу над СКА

В нынешнем сезоне москвичи выиграли три из четырех встреч против команды из Санкт-Петербурга.

В регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА с результатом 3:1.

После двух периодов команда Игоря Никитина вела 2:0. На 10-й минуте счет открыл Брендан Лайпсик, а на 39-й Константин Окулов реализовал большинство.

В третьем периоде форвард гостей Эмиль Галимов отквитал одну шайбу на 43-й минуте, но на 45-й точный бросок Сергея Андронова обезопасил победу хозяев.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 71 очко в 46 встречах.

СКА занимает на «Западе» второе место. У команды Валерия Брагина 62 очка после 47 игр. При этом петербуржцы потерпели пять поражений в последних шести матчах.

19 января пройдут встречи «Автомобилист» – СКА и ЦСКА – «Спартак».

КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лайпсик (Попов, Сошников), 09:12 – 1:0. Окулов (Киселевич, Шалунов), 38:36 (в большинстве) – 2:0. Галимов (Кемппайнен, Кирсанов), 42:20 – 2:1. Андронов (Робинсон), 44:48 – 3:1.

Вратари: Юханссон – Аскаров.

источник: «Советский спорт»
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