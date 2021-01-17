ЦСКА дома одержал победу над СКА

В регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА с результатом 3:1.
После двух периодов команда Игоря Никитина вела 2:0. На 10-й минуте счет открыл Брендан Лайпсик, а на 39-й Константин Окулов реализовал большинство.
В третьем периоде форвард гостей Эмиль Галимов отквитал одну шайбу на 43-й минуте, но на 45-й точный бросок Сергея Андронова обезопасил победу хозяев.
ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 71 очко в 46 встречах.
СКА занимает на «Западе» второе место. У команды Валерия Брагина 62 очка после 47 игр. При этом петербуржцы потерпели пять поражений в последних шести матчах.