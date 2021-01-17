Хартли – о поражении от «Автомобилиста»: У нас были невероятные шансы. Обидный результат

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался после поражения от «Автомобилиста (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обидный результат. Во втором периоде могли забивать еще, у нас были невероятные шансы. В третьем периоде нейтрализовали большинство соперника, но через несколько секунд пропустили. После этого «Автомобилист» перехватил инициативу, и мы уже не смогли ничего сделать», – цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Добавим, что 19 января «Авангард» сыграет дома против СКА, а клуб из Екатеринбурга в тот же день встретится с «Трактором».