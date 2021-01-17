«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» по буллитам, хотя Овечкин забросил первую шайбу в сезоне

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон» по итогам серии буллитов после ничьей 3:3 в основное время и овертайме.

Форвард хозяев Эван Родригес открыл счет уже на 19-й секунде встречи, но далее «Кэпиталз» вышли вперед. На 12-й минуте равновесие восстановил Ник Дауд, а на 15-й после передачи Евгения Кузнецова свою первую шайбу в нынешнем сезоне забросил Александр Овечкин.

На 23-й минуте счет стал 2:2 после гола Колтона Севьюра, но на 31-й в формате четыре на три «Вашингтон» снова вышел вперед – Никлас Бекстрем успешно завершил атаку с участием Кузнецова и Овечкина.

На 33-й «Питтсбург» вновь отыгрался, когда точный кистевой бросок исполнил Маркус Петтерссон

В итоге команды определили победителя в серии буллитов, и единственным, кому удалось отличиться, оказался форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель.