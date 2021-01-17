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17 января 23:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» по буллитам, хотя Овечкин забросил первую шайбу в сезоне

«Пингвины» ранее потерпели два поражения.

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон» по итогам серии буллитов после ничьей 3:3 в основное время и овертайме.

Форвард хозяев Эван Родригес открыл счет уже на 19-й секунде встречи, но далее «Кэпиталз» вышли вперед. На 12-й минуте равновесие восстановил Ник Дауд, а на 15-й после передачи Евгения Кузнецова свою первую шайбу в нынешнем сезоне забросил Александр Овечкин.

На 23-й минуте счет стал 2:2 после гола Колтона Севьюра, но на 31-й в формате четыре на три «Вашингтон» снова вышел вперед – Никлас Бекстрем успешно завершил атаку с участием Кузнецова и Овечкина.

На 33-й «Питтсбург» вновь отыгрался, когда точный кистевой бросок исполнил Маркус Петтерссон

В итоге команды определили победителя в серии буллитов, и единственным, кому удалось отличиться, оказался форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель.

Ворота «Кэпиталз» защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 24 броска гостей.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне после двух поражений от «Филадельфии».

«Вашингтон» ранее набрал четыре очка, дважды обыграв «Баффало».

В ночь с 19 на 20 января по московскому времени «Пингвинз» и «Кэпиталз» вновь сыграют в Питтсбурге.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Родригес (Дюмулен, Гюнцель), 00:19 – 1:0. Дауд, 12:04 – 1:1. Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 14:24 – 1:2. Севьюр (Блюгерс), 22:10 – 2:2. Бекстрем (Кузнецов, Овечкин), 30:04 (4 на 3) – 2:3. Петтерссон (Цуцер, Раст), 32:57 – 3:3. Гюнцель, 65:00 (в серии буллитов) – 4:3.

Вратари: Десмит – Самсонов.

источник: «Советский спорт»
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