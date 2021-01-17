Валерий Брагин: У СКА не получилось цельной игры

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение 1:3 в выездном регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

«Команда идет по своему плану, идет ротация, – цитирует Брагина официальный сайт КХЛ. –Аскарову дали сыграть сегодня, молодежи много. Идем по своему плану. По игре второй период был неплохой, но не получилось цельной игры. Марченко и Ткачев готовятся. Нужно все 60 минут работать и в плане тактики очень грамотно играть. Мы стараемся, ищем ходы, надеемся, что дальше лучше будет».

Петербуржцы потерпели пять поражений в последних шести матчах. При этом СКА продолжает занимать второе место в Западной конференции, набрав 62 очка в 47 встречах.