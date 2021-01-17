Игорь Никитин: ЦСКА играл от обороны, поскольку у нас игры через день идут

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пообщался с журналистами после выигранного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

«Командная победа, – цитирует пресс-конференцию Никитина официальный сайт московского клуба. – Все отработали хорошо, забили хорошие голы. У Сани Попова – такой матч (700-й в КХЛ), поздравили его, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться.

Нужно отметить Ларса, прежде всего. Это сильное качество, в плане психологии, после неудачного матча здорово сыграть. Ларс – молодчик. Естественно, ребята это знали. Сегодня против нас был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была.

Антон Слепышев много пропустил. Сколько бы ты не тренировался – игровой ритм совершенно другой. Все через игры сейчас будет набирать, думаю, что заберет свое.

Я согласен с Валерием Николаевичем, что ЦСКА играл от обороны, в том плане, что мы понимаем – у нас игры через день идут. Мы уже сыграли много игр через день. Сейчас снова четыре матча идут через день: тяжело в высоком темпе играть, поэтому мы не только сегодняшний матч держали в голове, но и следующие.