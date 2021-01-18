«Флорида» без Бобровского обыграла «Чикаго» (видео)

«Флорида» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
В составе победителей отличились Картер Верхаге, Кит Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хернквист и Джонатан Юбердо. В составе «Чикаго» шайбы на свой счет записали Алекс Дебринкэт и Коннор Мерфи.
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропускал встречу из-за повреждения. Защитник «Чикаго» Никита Задоров провел на льду более 19 минут, результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности -1.
Для «Флориды» этот матч стал первым в новом сезоне. «Блэкхокс» потерпели третье поражение в трех играх.
20 января соперники вновь встретятся друг с другом.