Овечкин - после поражения от «Питтсбурга»: «Вашингтону» нужно проснуться

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б).

«Это лишь третья игра после многих месяцев без хоккея. Мы играли против действительно хорошей команды. Нужно проснуться и точно знать, что делать», - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в серии буллитов со счетом 3:4 Б. На счету Овечкина в этом матче гол и результативная передача. Заброшенная шайба стала для россиянина первой в новом сезоне. Добавим, что 2 (0+2) очка в этой игре в активе еще одного форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

20 января соперники вновь встретятся друг с другом. Матч пройдет в «Питтсбурге».