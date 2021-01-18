Тренер «Питтсбурга»: В матче с «Вашингтоном» Малкин много владел шайбой. Обычно это хороший знак

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру российского нападающего Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).

«Джино - доминирующий игрок. Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит его игра на нужном уровне. Мы их продолжим подбадривать и будем надеяться, что они будут забивать», - цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в серии буллитов со счетом 3:4 Б. В стартовавшем сезоне Малкин в трех проведенных матчах не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности -2.

20 января соперники вновь встретятся друг с другом. Матч пройдет в Питтсбурге.