Питер Лавиолетт: В матче против «Питтсбурга» мне понравился только первый период

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал первое поражение своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

После двух побед над «Баффало» столичная команда проиграла «Питтсбургу» по буллитам после ничьей 3:3 в основное время.

«Мне понравился первый период, – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ. – В третьем была борьба. Вторым периодом я доволен не был. Некоторые вещи, которые мы делаем с шайбой, не ведут к тому, что мы направляемся и остаемся в зоне атаки. С этим надо разобраться. Но, опять же, еще рано. Это матч номер три. Мы продолжим работу».

В ночь с 19 на 20 января «Вашингтон» проведет еще один выездной матч против «Питтсбурга».