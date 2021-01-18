Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» россиянин набрал 2 (1+1) очка, что не спасло его команду от поражения 3:4 Б.

Второй звездой стал форвард «Флориды» Ээту Луостаринен, на счету которого 2 (1+1) очка в игре с «Чикаго» (5:2).

Лавры первой звезды дня достались нападающему «Питтсбурга» Джейку Гюнтцелю, в активе которого результативный пас и победный буллит в матче против «Вашингтона».