Джоэль Кенневилль: Бобровский уже готов играть, но мы пока не торопимся

Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал отсутствие Сергея Бобровском в стартовом матче сезона против «Чикаго Блэкхокс».

«Сергей готов играть, но мы пока не торопимся. М с ним действуем осторожно, чтобы он смог набрать свою лучшую форму», – цитирует Кенневиля официальный сайт НХЛ.

Минувшей ночью «Флорида» обыграла «Чикаго» с результатом 5:2. Ворота «пантер» защищал канадец Крис Дриджер.

В ночь с 19 на 20 января «Пантерз» проведут еще один домашний матч против «Блэкхокс».