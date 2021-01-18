Рейдеборн, Хольцер и Холланд стали лучшими игроками 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала имена лучших хоккеистов 18-й недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей ярче других себя проявил Адам Рейдеборн из «Ак Барса». Голкипер одержал две победы в двух матчах, отражая 98,28% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим защитником стал Корбиниан Хольцер (»Автомобилист»), набравший 2 (1+1) очка в четырех встречах и заработавший показатель полезности +4.

Одноклубник Хольцера Питер Холланд был признан лучшим нападающим недели. В активе форварда 7 (4+3) очков в четырех играх.

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев стал лучшим новичком. 21-летний хоккеист набрал 3 (2+1) очка и заработал показатель полезности +2.