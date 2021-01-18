Фазель назвал крайний срок принятия решения о проведении чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал крайний срок принятия решения по поводу проведения чемпионата мира 2021 года.

«Совещание с советом пройдет сегодня в понедельник после обеда. Самый поздний срок принятия решения о будущем чемпионата мира по хоккею 2021 года – начало следующей недели», – заявил Фазель в интервью для «РИА Новости».

Изначально планировалось, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись очередные выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые протесты. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.