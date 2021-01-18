Матчи КХЛ в Московской области разрешат проводить со зрителями

Роспотребнадзор в ближайшее время должен разрешить проводить матчи Континентальной хоккейной лиги и других соревнований в присутствии зрителей.
Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«По моей информации, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции нам разрешат проводить матчи со зрителями. Думаю, на трибуны будут пускать не более 20-25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», – цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, что запрет был введен из-за пандемии коронавируса 21 октября.
источник: КХЛ