Матчи КХЛ в Московской области разрешат проводить со зрителями

О чем поет «Спартак». От Глушакова до Хендрикса, но пока без Кокорина

Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс "проставился" песней после приезда на зимние сборы красно-белых. Под впечатлением от услышанного "Плеймейкер" решил вспомнить главных спартаковских "теноров" последних лет.