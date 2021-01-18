Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, совет федерации сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно. Решение было принято советом после завершения обширной процедуры проверки.

ИИХФ несет ответственность за всех участников чемпионата. Совет федерации хоккея провел справедливый и беспристрастный процесс комплексной проверки, в ходе которого независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу о целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Белоруссии перед лицом растущих проблем безопасности, связанных как с ростом политических беспорядков, так и пандемии коронавируса.

Принимая во внимание все, что стало известно в ходе проверки, совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», - говорится в заявлении Международной федерации хоккея на льду.

Напомним, что в минувшую субботу генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею. Также в субботу стало известно, что Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии.