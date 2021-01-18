Рене Фазель: Прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение организации лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

- Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата мира в Минске и Риге. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белорусии.

И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, в частности безопасность команд, зрителей и официальных лица должны быть в приоритете, - цитирует Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Напомним, что чемпионат мира должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.