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18 января 19:23

Павел Бучневич: Лафренье – очень сильный игрок, обладающий огромным потенциалом

В первых двух матчах сезона «Рейнджерс» сначала разгромно уступил «Айлендерс» (0:4), а затем взял реванш у «островитян» со счетом 5:0.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением по поводу игры своего одноклубника Алексиса Лафренье.

Напомним, что в 2020 году 19-летний канадец был выбран командой из Нью-Йорка в качестве первого номера драфта.

Алексис очень индивидуально сильный игрок. Мы и с Панарой обсуждали, что потенциал у него очень большой. Он хорошо видит поляну. Игровичок такой. Понятно, что дебют у него получился не такой, как у Капризова, потому что первую игру плохо сыграла вся команда. Сейчас к нам приедут команды, которые играют в более открытый хоккей: «Вашингтон», «Питтсбург». С ними ему будет проще себя показать, – цитирует Бучневича Sport24.

В новом сезоне Лафренье принял участие в двух матчах, имея коэффициент полезности «+1». Его среднее время на площадке составило 15 минут 59 секунд.

источник: Sport24.ru
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