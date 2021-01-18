Павел Бучневич: Лафренье – очень сильный игрок, обладающий огромным потенциалом

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением по поводу игры своего одноклубника Алексиса Лафренье.

Напомним, что в 2020 году 19-летний канадец был выбран командой из Нью-Йорка в качестве первого номера драфта.

– Алексис очень индивидуально сильный игрок. Мы и с Панарой обсуждали, что потенциал у него очень большой. Он хорошо видит поляну. Игровичок такой. Понятно, что дебют у него получился не такой, как у Капризова, потому что первую игру плохо сыграла вся команда. Сейчас к нам приедут команды, которые играют в более открытый хоккей: «Вашингтон», «Питтсбург». С ними ему будет проще себя показать, – цитирует Бучневича Sport24.

В новом сезоне Лафренье принял участие в двух матчах, имея коэффициент полезности «+1». Его среднее время на площадке составило 15 минут 59 секунд.