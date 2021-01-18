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18 января 19:28
автор: Андрей Ефимов

ИИХФ рассмотрит статус Латвии после переноса чемпионата мира из Минска

В понедельник стало известно, что ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.

Совет ИИХФ рассмотрит возможность перехода к формату единого места проведения турнира.

«Поскольку чемпионат мира в Минске и Риге является совместной заявкой, совет ИИХФ должен рассмотреть статус Латвии, а также оценить возможность перехода к формату проведения соревнований в одном месте, чтобы упростить правила безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса», - говорится в заявлении пресс-службы ИИХФ

Отметим, что в минувшую субботу генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

Напомним, что чемпионат перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

источник: IIHF
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