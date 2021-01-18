Владислав Третьяк: ИИХФ рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о возможных вариантах для проведения чемпионата мира 2021 года.

- ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия плюс Словакия, Дания плюс Латвия, - цитирует Третьяка ТАСС.

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой. В связи с этим совет международной федерации хоккея должен рассмотреть статус Латвии, а также оценить возможность перехода к формату проведения соревнований в одном месте, чтобы «упростить правила безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса».

Напомним, что чемпионат перенесен из соображений безопасности, так как ситуация в Белоруссии находится вне контроля международной федерации.