Президент Федерации хоккея Латвии: Можем в одиночку провести чемпионат мира

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал о возможных вариантах мест проведения чемпионата мира 2021 года.

- Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) - может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной, - цитирует Калвитиса ТАСС.

Отметим, что в минувшую субботу генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой. В связи с этим совет международной федерации хоккея должен рассмотреть статус Латвии, а также оценить возможность перехода к формату проведения соревнований в одном месте, чтобы «упростить правила безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса».

Напомним, что чемпионат перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.