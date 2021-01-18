Александр Кожевников: Очень плохо, что вмешивается политика, а ИИХФ подвергается давлению извне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение ИИХФ лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

- Очень плохо, что вмешивается политика, что федерация подвергается давлению извне. Мне интересно, в Белоруссию не хотят ехать ни спонсоры, ни спортсмены, а во Францию или Америку поехали бы на первенство мира? Там происходит больше убийств. Я не слышал, чтобы в Белоруссии убивали. Это чистая политика, очень плохо, люди на это поддаются, как тупые бараны, и некоторые спортсмены тоже, к моему глубокому сожалению! Шведы всегда были такие, никак не успокоятся. Плохая вещь, что спорт становится чисто политическим, - приводит слова Кожевникова News.ru.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

Чемпионат мира должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.