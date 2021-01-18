Дмитрий Свищев – о решении ИИХФ: Это совершенно неприемлемое давление на Белоруссию через спорт

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился комментарием по поводу решения Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проведения матче чемпионата мира 2021 года.

– Это полное безобразие. Конечно, это совершенно неприемлемое давление на страну через спорт. Считаю, что надо поддержать наш братский белорусский народ в этом деле. Нашей стране-то не впервой такое отношение, у нас давно эта процедура происходит. Но я надеялся, что здравый смысл победит и им оставят право проведения чемпионата мира. Белоруссии однозначно надо подавать в суд на компенсацию потраченных средств и недополученной прибыли. Это просто необходимо, федерация хоккея должна погасить убытки страны, – приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, что чемпионат перенесен из соображений безопасности, так как ситуация в Белоруссии находится вне контроля международной федерации. Пока единственной хозяйкой турнира остается Рига. В ближайшее время ИИХФ оценит возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса.