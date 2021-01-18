Федор Канарейкин: Очень жаль, что ЧМ не пройдет в Минске – Белоруссия очень любит хоккей

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин остался разочарован решением Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира 2021 года.

– Мне очень жаль, что чемпионат не состоится в Минске. Близко добираться, Белоруссия очень любит хоккей, Минск гостеприимен. Это было бы удобно для наших хоккеистов и болельщиков, – цитирует Канарейкина News.ru.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

В данный момент проведение турнира запланировано на период с 21 мая по 6 июня. Пока единственной хозяйкой соревнований является Рига.