Юрий Новиков о лишении Белоруссии права проведения ЧМ-2021: Все это не укрепляет мировое сообщество

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил роль президента ИИХФ Рене Фазеля в вопросе о лишении Белоруссии права на проведение чемпионата мира.

- Я должен сказать, что он достойно себя ведет. И то, что он поехал в Белоруссию - это тоже поступок. На него тоже идут нападки. Разве можно так? Если условно там кто-то с кем-то поздоровался или встретился, на него уже тыкают пальцем, он уже враг народа. Куда мы тогда придем? Надо все-таки смотреть честно на события. Все это не укрепляет мировое сообщество. Это уже идет раскачивание не лодки, а земного шара. Жаль, конечно, но кто от этого выиграл? - приводит слова Новикова Sport24.ru.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

Чемпионат мира должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.