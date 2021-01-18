Президент Федерации хоккея Германии: Решение ИИХФ является взвешенным, последовательным и логичным

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль прокомментировал решение ИХХФ лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира.

- Принятое сегодня решение является взвешенным, последовательным и логичным. Белоруссия не может гарантировать выполнение условий (проведения турнира), чтобы стать в этом году достойным организатором чемпионата мира. В конечном счете этот шаг в очень чувствительной ситуации не имел альтернативы, - приводит слова Райндля ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.