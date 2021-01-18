Вице-президент ИИХФ: Мне жаль, что нам пришлось принять решение забрать ЧМ-2021 у Минска

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира.

- Это было необходимое решение, мы должны были принять решение о переносе чемпионата мира из Белоруссии. Я не стану говорить, чья это была победа. Считаю, что никто не выиграл. Белоруссия - великая хоккейная держава. Мне жаль, что ситуация складывалась таким образом, что нам пришлось принять решение забрать турнир, - приводит слова функционера «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.