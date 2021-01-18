Владимир Крикунов: Решение забрать чемпионат мира у Минска не имеет ничего общего с хоккеем

Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов прокомментировал решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира.

- Когда в 2014 году в Белоруссии прошел первый чемпионат мира, его все признали лучшим чемпионатом мира в истории по организации и всему. А сейчас они взяли и отменили. Это уже политика, это не имеет ничего общего с хоккеем. Думаю, что был выход из ситуации, надо отделять мух от котлет, а IIHF пошла на поводу, - приводит слова Крикунова ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.