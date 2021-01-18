Стеблин назвал беспределом решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска

Член правления Федерации хоккея России, бывший президент организации Александр Стеблин прокомментировал решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира.

- Это маразм, на днях я читал выступление Рене Фазеля, который четко сказал, что идет давление некоторых федераций, насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет ИИХФ, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей. Но IIHF - это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал. Это просто беспредел, государства через своих представителей в ИИХФ начинают давить, в ИИХФ более ста стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения, - приводит слова Стеблина ТАСС.

Отметим, что ИИХФ заявила, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

Напомним, что чемпионат мира должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.