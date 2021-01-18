«Коламбус» одержал волевую победу над «Детройтом»

Хоккеисты «Коламбуса» переиграли «Детройт» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47), у «Ред Уингз» отличились Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60).
Отметим, что российский форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко отметился в этой встрече результативной передачей.
В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет 22 января в Детройте.
источник: «Советский спорт»