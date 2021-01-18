Николай Валуев: Прискорбно, что спортивные чиновники идут на поводу у политических кукловодов

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение лишить Белоруссию права на проведение мирового первенства.

- Я считаю, что это мерзость и политическая подоплека. Грязь, которая пришла давным-давно в спорт. Она повлияла в том числе и на это мероприятие, которое должно было пройти в Белоруссии. Очень прискорбно, что спортивные чиновники, в том числе и спонсорское сообщество, идут на поводу у политических кукловодов, - сказал Валуев на видео, опубликованном в инстаграме.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.