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18 января 23:59

Николай Валуев: Прискорбно, что спортивные чиновники идут на поводу у политических кукловодов

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение лишить Белоруссию права на проведение мирового первенства.

- Я считаю, что это мерзость и политическая подоплека. Грязь, которая пришла давным-давно в спорт. Она повлияла в том числе и на это мероприятие, которое должно было пройти в Белоруссии. Очень прискорбно, что спортивные чиновники, в том числе и спонсорское сообщество, идут на поводу у политических кукловодов, - сказал Валуев на видео, опубликованном в инстаграме.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

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Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev)

источник: Instagram
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