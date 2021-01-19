ИИХФ выплатит компенсацию Белоруссии за перенос чемпионата мира

Член совета ИИХФ Петр Бржиза сообщил, что Международная федерация хоккея выплатит компенсацию Белоруссии после того, как Минск был лишен проведения матчей чемпионата мира.

- Решение было принято единогласно. Когда в августе прошлого года в Белоруссии возникли первые проблемы, мы поручили Международной федерации хоккея проанализировать риски, которые могут возникнуть в результате проведения чемпионата мира в Минске. На сегодняшний день ситуация там не успокоилась, а наоборот, накалилась. Когда совет ИИХФ принимает решение об отмене чемпионата, он должен делать это на основании фактов и данных. В параграфе 9 устава ИИХФ четко прописано, что, если организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира, совет Международной федерации имеет право переместить проведение соревнований в другую страну. Этот параграф используется на основании фактов, а не эмоций.

Есть ли какие-либо санкции для ИИХФ, которые повлекло решение забрать чемпионат мира у Минска? Нет, это не санкции, а компенсация белорусским организаторам, которая точно прописана в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря Международной федерации хоккея, который определит все издержки и последствия этого решения в ближайшие недели. Я предполагаю, что сейчас никто не знает точной суммы, - цитирует Бржизу Sport.cz.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля Международной федерации. В ближайшее время в ИИХФ оценят возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.