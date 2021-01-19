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19 января 01:39

Международная федерация хоккея оплатит все расходы по переносу ЧМ-2021 из Минска

В минувший понедельник стало известно, что Белоруссия была лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею, который она должна была принять совместно с Латвией.

Член совета ИИХФ Петр Бржиза рассказал о трех вариантах, которые рассматриваются в качестве замены Минску.

- На данный момент еще не решено, куда переедет чемпионат мира. Однако уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и, конечно, Латвией, предложившей провести чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально. Однако в Риге для этого необходимо построить временную арену. Все это станет частью переговоров в ближайшие дни. ИИХФ связана рядом обязательств. Их необходимо соблюдать, чтобы не подвергать опасности финансовую стабильность федерации.

Если сегодня мы скажем кому-то из организаторов, кто хочет провести чемпионат мира, что он будет проходить без зрителей, но ему все равно придется оплатить все расходы, то это просто не сработает. Поэтому в ИИХФ уже пришли к четкому мнению, что затраты на резервный вариант придется оплачивать ей. Международная федерация хоккея вложит средства в обеспечение безопасности проведения турнира на новом месте и полностью оплатит всю организацию чемпионата мира из собственных средств.

Решение о преемнике Минска будет принято в ближайшее время. Разговор шел о сроке в две-три недели. И мы договорились, что среди рассматриваемых вариантов будут лишь трое вышеупомянутых кандидатов, - цитирует Бржизу Sport.cz.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля Международной федерации. В ближайшее время в ИИХФ оценят возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.

источник: Sport.cz
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