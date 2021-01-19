«Филадельфия» с Проворовым потерпела разгромное поражение от «Баффало»

Хоккеисты «Баффало» нанесли поражение игрокам «Филадельфии» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:1.

В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Кертис Лазар и Сэм Райнхарт. Также отличились Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон. У проигравших шайбу забросил Николя Обе-Кюбель.

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов» отыграл 24 минуты и 56 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1». На его счету 3 броска по чужим воротам.

Таким образом, его команда впервые в этом сезоне уступила сопернику, а «Баффало» прервали серию из двух поражений кряду.

Добавим, что 20 января командам предстоит провести еще один матч. Он стартует в 03.00 мск.