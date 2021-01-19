«Филадельфия» с Проворовым потерпела разгромное поражение от «Баффало»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Никс 91 Орландо Мэджик 84
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Детройт Ред Уингз 2 Коламбус Блю Джекетс 3 3.5 4 1.94
НБА - регулярный чемпионат окончен Атланта Хоукс 108 Миннесота Тимбервулвз 97
Италия - Серия А окончен Кальяри 0 Милан 2
Англия - Премьер-лига окончен Арсенал 3 Ньюкасл Юнайтед 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 104 Сан-Антонио Спёрс 125
НБА - регулярный чемпионат окончен Мемфис Гриззлиз 108 Финикс Санз 104
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Айлендерс 1 Бостон Брюинз 0
Бразилия - Серия А окончен Палмейрас 4 Коринтианс 0
Бразилия - Серия А окончен Гояс 0 Фламенго 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 3 Виннипег Джетс 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 116 Даллас Маверикс 93
НБА - регулярный чемпионат окончен Бруклин Нетс 125 Милуоки Бакс 123
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 1 Баффало Сэйбрз 6
НБА - регулярный чемпионат окончен Майами Хит 113 Детройт Пистонс 107
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Сент-Луис Блюз 5 Сан-Хосе Шаркс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 2 Каролина Харрикейнз 4 2.5 4 2.5
НБА - регулярный чемпионат окончен Чикаго Буллз 125 Хьюстон Рокетс 120
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Эдмонтон Ойлерз 0 Монреаль Канадиенс 3
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Анахайм Дакс 1 Миннесота Уайлд 0 1.25 4.2 28
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Калгари Флэймз 4 Ванкувер Кэнакс 2
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 12' Лос-Анджелес Лейкерс 34 Голден Стэйт Уорриорз 19 1.04 11
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Вегас Голден Найтс 0 Аризона Койотс 1
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес Лейкерс 64 Голден Стэйт Уорриорз 48 1.04 11
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Локомотив 0 2.28 4.3 2.65
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Салават Юлаев 0 Северсталь 0 1.54 4.5 4.9
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Авангард 0 2.6 3.8 2.34
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 СКА 0 2.75 3.7 2.27
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Олимпия Милан 0
19 января 06:29
автор: Артур Гичунцев

«Филадельфия» с Проворовым потерпела разгромное поражение от «Баффало»

Встреча прошла на домашней арене «летчиков».

Хоккеисты «Баффало» нанесли поражение игрокам «Филадельфии» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:1.

В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Кертис Лазар и Сэм Райнхарт. Также отличились Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон. У проигравших шайбу забросил Николя Обе-Кюбель.

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов» отыграл 24 минуты и 56 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1». На его счету 3 броска по чужим воротам.

Таким образом, его команда впервые в этом сезоне уступила сопернику, а «Баффало» прервали серию из двух поражений кряду.

Добавим, что 20 января командам предстоит провести еще один матч. Он стартует в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Баффало» – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: 0:1 – 15 Лазар; 0:2 – 23 Райнхарт (Айкел, Холл); 0:3 – 26 Райнхарт (Холл, Айкел); 0:4 – 28 Лазар (Монтур, Шейэн); 0:5 – 50 Йокихарью (Э.Стаал); 1:5 – 57 Обе-Кубел (Сэнхайм, Раффль); 1:6 – 58 Олофссон (Айкел, Холл).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Латвия готова принять чемпионат мира по хоккею в одиночкуTesla Model S кабриолет? Что ты такое?Первый фэйслифтинг внедорожника Kia Mohave 2021«Голый клининг» набирает популярность"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».
Бойкот – дело привычное. ЧМ-2021 у Минска отобрали по старой методичке
Как хоккейный мир воспринял решение ИИХФ перенести белорусскую часть чемпионата мира в другую страну.
О чем поет «Спартак». От Глушакова до Хендрикса, но пока без Кокорина
Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс "проставился" песней после приезда на зимние сборы красно-белых. Под впечатлением от услышанного "Плеймейкер" решил вспомнить главных спартаковских "теноров" последних лет.
Новая РПЛ «12+12». Почему во второй этап стоило бы взять не 6, а 8 клубов
«Плеймейкер» делится своим мнением о появившемся в СМИ проекте новой структуры чемпионата России и предлагает свой немного скорректированный вариант реформы.
Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты
«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.
Зверюга Хендрикс, иранский Гном Гномыч и «Катюша» аутентичная. «Телега едет»#3
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск третий.
Месси сорвался. Великий аргентинец проиграл Суперкубок и был удален за отмашку (видео)
"Барселона" дважды вела в счете в финале Суперкубка Испании благодаря голам Антуана Гризманна, но позволила "Атлетику" перевести игру в овертайм, в котором баски забили еще, а Лионель Месси схватил красную карточку.
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Свечников выбил сотню, Романов впервые победил, а у Белоруссии родилась «Легенда № 17». Обзор НХЛ (видео)
«Плеймейкер» рассказывает о матчах очередного игрового дня НХЛ, последовавших за подвигами Артемия Панарина, Павла Бучневича и Александра Георгиева в дерби Нью-Йорка.
Русские рейнджеры взорвали дерби Нью-Йорка: у Панарина и Бучневича по 2 гола, у Георгиева – сухарь (видео)
Во втором матче "Рейнджерс" и "Айлендерс" в стартовавшем сезоне НХЛ дубли Артемия Панарина и Павла Бучневича превратили в кошмар дебютный матч Ильи Сорокина.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика