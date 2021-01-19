«Каролина» победила «Нэшвилл», Свечников набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Каролина» завершился в пользу гостей – 4:2.

В их составе два очка набрал российский форвард Андрей Свечников. Он забросил шайбу и отдал голевой пас. Также отличились Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер. У «Предаторз» это сделали Филип Форсберг и Виктор Арвидссон.

Таким образом, «Нэшвилл» прервал победную серию из двух матчей и потерпел первое поражение в сезоне. В активе «Каролины» – две победы и один проигранный поединок.

Добавим, что 20 января команды проведут еще одну встречу, а стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.

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