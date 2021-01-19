«Сент-Луис» одолел «Сан-Хосе», Барбашев отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» завершился в пользу хозяев – 5:4.

В их составе дубль оформил Джастин Фолк. Еще по шайбе забросили Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру. У гостей отличились Логан Кутюр (дубль), Кевин Лабанк и Брент Бернс.

Отметим, что российский форвард «Блюз» Иван Барбашев отыграл 9 минут и 50 секунд, отдав голевую передачу. Его соотечественник – защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету один бросок по чужим воротам.

Таким образом, «Сент-Луис» выиграл второй матч в сезоне, а «Сан-Хосе» потерпел второе поражение кряду.

Добавим, что 21 января команды проведут еще один матч. Он стартует в 05.00 мск.