Свечников признан первой звездой матча «Нэшвилл» – «Каролина»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Каролина» завершился в пользу гостей – 4:2.

В их составе два очка набрал российский форвард Андрей Свечников. Он забросил шайбу и отдал голевой пас.

Как сообщает пресс-служба лиги, нападающий был признан первой звездой поединка. Вторым стал форвард «Предаторз» Виктор Арвидссону, у которого также 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших его партнер по команде – нападающий Филип Форсберг, забросивший шайбу.

Добавим, что 20 января команды проведут еще одну встречу, а стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.