«Миннесота» с Капризовым уступила «Анахайму» и потерпела первое поражение в сезоне

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» – «Миннесота» завершился поражением «Уайлд» – 0:1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Николя Делорье. Он поразил ворота гостей на 45-й минуте.

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провел на льду 19 минут и 24 секунды. В его активе 3 броска в створ и показатель полезности «-1».

Таким образом, «Миннесота» потерпела первое поражение в сезоне, а игроки «Анахайма» прервали серию из двух поражений кряду.

Добавим, что 21 января команды проведут еще один матч. Он начнется в 05.30 мск.