Бриндамор – о матче с «Нэшвиллом»: Свечников сыграл решающую роль

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру нападающего Андрея Свечникова после победы над «Нэшвилл Предаторз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Он хочет шайбу. Очевидно, что это была просто высококлассная игра. Его целью был высококлассный гол. Я не думаю, что люди понимают, насколько это сложно, что он делает там, на той стороне – поймать шайбу, развернуться и так мощно «выстрелить»… Это набор навыков, на который не способны многие парни. Очевидно, сегодня он сыграл решающую роль», – цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что 20 января команды проведут еще одну встречу, а стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.